Crollo a Pistunina, recuperato il corpo della seconda vittima

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso nell’area del crollo della palazzina di Pistunina, a Messina, dove i Vigili del Fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo della seconda vittima accertata. Si tratta di Rosa Leone, identificata dalla figlia Clelia. La donna era sorella di Carmelo Leone, l’imprenditore di 71 anni il cui corpo era stato estratto dalle macerie nella mattinata di ieri.

Le squadre di soccorso, composte da circa 70 Vigili del Fuoco, continuano senza interruzione le ricerche delle quattro persone ancora disperse: Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa ed ex ferroviere, Lhairu Warnakulasuriya, collaboratore domestico di origine cingalese, e Alessandra Frazzica, messinese impiegata nel bazar cinese situato al primo piano dell’edificio.

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio, ha spiegato che le attività potrebbero protrarsi ancora per diversi giorni. «Continuiamo a cercare persone vive. È possibile che le operazioni richiedano giorni e non ore. Speriamo di concludere tra oggi e domani, ma si tratta soltanto di una previsione. Restano determinanti le prime 36 ore, durante le quali riteniamo ancora possibile il ritrovamento di superstiti». Burgio ha inoltre precisato che le condizioni operative risultano particolarmente complesse.

Nell’area del disastro restano presenti familiari e conoscenti dei dispersi, assistiti da psicologi messi a disposizione per il supporto durante le operazioni. Parallelamente proseguono gli accertamenti affidati a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Dopo l’esclusione dell’ipotesi di un’esplosione provocata da una fuga di gas, gli investigatori orientano le verifiche verso un possibile cedimento strutturale dell’edificio.

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