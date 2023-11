Iniziative di solidarietà al Policlinico: coccole per chi ne ha bisogno

Il Policlinico di Catania si è recentemente distinto per due iniziative di solidarietà rivolte ai malati oncologici e alle loro famiglie. L’obiettivo di entrambe le iniziative era quello di offrire comfort e supporto durante momenti delicati della loro vita.

Nelle Unità Operative Complesse di Oncologia Medica, guidate dal direttore Hector Soto Parra, e Oncoematologia Pediatrica, diretta da Giovanna Russo, sono state organizzate due giornate di benessere. La prima iniziativa, denominata “Come star bene con un trucco,” ha coinvolto le donne affette da tumore sottoposte a pesanti cure terapeutiche. In collaborazione con l’associazione internazionale Walce (Women Against Lung Cancer in Europe) Onlus, le pazienti hanno potuto beneficiare dei servizi di make-up artist messi a disposizione dall’associazione. Tra pennelli, ombretti, rossetti e ciprie, le donne hanno trascorso una mattinata dedicata al loro benessere e alla loro immagine. I professionisti d’immagine hanno fornito preziosi consigli su come migliorare il trucco e l’aspetto, aiutando le pazienti a riconquistare autostima e fiducia in sé.

La seconda iniziativa, intitolata “It’s a Beautiful Day,” ha coinvolto donne e uomini, tra cui mamme, papà, nonne, nonni e dipendenti aziendali. Questa iniziativa ha raccolto fondi (circa 2.500 euro) per l’acquisto di dispositivi digitali destinati agli adolescenti ricoverati in reparto. Quattro squadre di esperti consulenti di bellezza, tra cui parrucchieri ed estetiste, si sono alternati per offrire servizi di bellezza gratuiti durante l’intera giornata.

In entrambe le iniziative, l’obiettivo era chiaro: offrire supporto e conforto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie in un momento cruciale della loro vita.

