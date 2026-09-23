Messina, Sciotto chiede chiarezza sulla direzione della Centrale 118

Il deputato regionale di Sud chiama Nord Matteo Sciotto torna sulla gestione della U.O.C. Centrale Operativa 118 ed Elisoccorso di Messina dopo l’affidamento ad interim della responsabilità della struttura al direttore del Dipartimento di Emergenza dell’Azienda Ospedaliera Papardo.

La vicenda riguarda la scadenza, il 15 settembre 2026, dell’incarico di sostituzione conferito nel giugno 2025 e successivamente prorogato. Il 21 settembre Sciotto aveva presentato una prima interrogazione per conoscere chi avesse assunto formalmente la guida della Centrale e sulla base di quale titolo. Nella stessa giornata il Papardo, con provvedimento prot. n. 49571/2026, ha attribuito con effetto immediato le funzioni di responsabile ad interim al direttore del Dipartimento di Emergenza, fino alla conclusione della procedura di nomina.

Sciotto ha quindi depositato una seconda interrogazione parlamentare, chiedendo chiarimenti sui criteri adottati. Il deputato richiama l’articolo 25 del CCNL Area Sanità 2019-2021, che prevede una valutazione comparata dei curricula, prioritariamente tra i dirigenti della stessa struttura.

«Non mettiamo in discussione le persone. Chiediamo di conoscere gli atti, i criteri e le ragioni della scelta», afferma Sciotto, riferendo della presenza nella Centrale di due dirigenti medici con oltre vent’anni di servizio ed esperienza nel settore dell’emergenza-urgenza.

Contestualmente è stata presentata al direttore generale del Papardo un’istanza urgente di accesso agli atti per acquisire il provvedimento di nomina e la documentazione istruttoria collegata. Sciotto chiede inoltre chiarimenti sui tempi previsti per l’individuazione definitiva del direttore della U.O.C., affinché l’attuale gestione provvisoria non si prolunghi senza una tempistica definita.

👁 Articolo letto 328 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.