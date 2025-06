Giovane 20enne arrestato a Milazzo per spaccio di Hashish

Nei giorni scorsi a Milazzo, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermato è stato sorpreso dalla pattuglia della Sezione Radiomobile mentre cedeva hashish a un acquirente, ricevendo in cambio denaro. Alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 13 dosi di hashish, immediatamente recuperate e sequestrate. Durante la successiva perquisizione sul posto, è stata rinvenuta un’ulteriore dose di hashish nascosta nel marsupio dell’indagato, insieme a 105 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Presumendo la presenza di altra droga presso l’abitazione del giovane, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di oltre 50 grammi di hashish, un coltello a serramanico con residui di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento. Nel corso dell’operazione è stata inoltre confiscata la somma di 1.950 euro, sospettata di essere il ricavato dello spaccio.

L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio. Il giovane è stato condotto in caserma, arrestato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

