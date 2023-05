Violento maltempo distrugge aziende agricole sui Nebrodi

Danni alle produzioni agricole sui Nebrodi, Leanza: “assessore avvia monitoraggio per risarcimento”

Le intense piogge degli ultimi giorni hanno causato gravi danni a decine di aziende agricole nell’area dei Nebrodi, una zona caratterizzata da una forte vocazione agricola. I danni ammontano a milioni di euro, con vigneti e frutteti devastati dalla grandine che si è abbattuta durante il violento temporale. Calogero Leanza, parlamentare regionale del Partito Democratico, ha dichiarato che l’assessorato all’agricoltura avvierà immediatamente una valutazione dei danni subiti dalle imprese al fine di attivare le misure legislative e i fondi necessari per il loro risarcimento.

In particolare, nelle zone di San Teodoro e Cesaró, il raccolto delle aziende agricole è stato gravemente compromesso, e nelle aziende zootecniche è stata distrutta l’intera produzione di piante foraggere destinata all’alimentazione degli animali. Leanza ha concluso sottolineando l’importanza che il governo regionale dichiari lo stato di calamità naturale per poter erogare i contributi necessari a far ripartire le imprese.

© Riproduzione riservata.