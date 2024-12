Misterbianco istituisce “Via del Sole” supporto per i senza dimora

Misterbianco ha introdotto un’importante innovazione nel campo dei diritti civili istituendo una residenza virtuale denominata “Via del Sole”, destinata a supportare le persone prive di dimora stabile. La decisione è stata formalizzata dalla Giunta guidata dal sindaco Marco Corsaro, in linea con le normative vigenti e i pareri del Consiglio di Stato. Questo indirizzo, pur non esistendo fisicamente nella toponomastica cittadina, apparirà sui documenti d’identità dei beneficiari, garantendo loro l’accesso a servizi fondamentali e ai diritti essenziali.

«Dopo una lunga fase istruttoria – dichiarano il sindaco Marco Corsaro e l’assessore Piero Pignataro – abbiamo deciso di istituire “Via del Sole”, adeguando Misterbianco alle città più avanzate in questo ambito. Questa soluzione permette di iscrivere anagraficamente chi è privo di residenza, contribuendo a garantire diritti basilari e servizi fondamentali».

Annalisa Vinciguerra, consigliera comunale, ha evidenziato il valore concreto di questa iniziativa, spiegando come «l’istituzione della “Via del Sole” non è solo simbolica, ma rappresenta un atto concreto per dare dignità e visibilità a cittadini finora rimasti “invisibili” per lo Stato. La mancanza di una residenza comporta la perdita di diritti essenziali, come la possibilità di percepire una pensione o accedere all’assistenza sanitaria minima. Misterbianco vuole essere un modello di solidarietà e coesione».

Questa residenza civica rappresenta un passo significativo verso l’inclusione sociale, assicurando un’identità ufficiale a chi, per motivi vari, non dispone di un’abitazione stabile, promuovendo una società più equa e rispettosa dei diritti umani.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁