Mandato europeo, arrestato un 53enne statunitense al “Bellini”

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un “mandato di arresto europeo” nei confronti di un cittadino statunitense di 53 anni, condannato in Spagna a otto anni di reclusione per “truffa, frode, riciclaggio, appartenenza e partecipazione a un’organizzazione criminale”. Secondo quanto comunicato dagli agenti, il nome dell’uomo è emerso nella lista passeggeri di un volo in arrivo da New York.

Il servizio di Polizia di frontiera all’aeroporto “Vincenzo Bellini” ha pertanto predisposto una vigilanza nell’area arrivi. Appena il passeggero ha attraversato la dogana, è stato immediatamente fermato dagli operatori. Dopo le verifiche documentali e gli adempimenti di legge, il 53enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In una nota ufficiale la Questura ha precisato che l’arrestato era ricercato dalle autorità spagnole dallo scorso aprile. Il procedimento giudiziario, a carico dell’indagato, si è concluso con sentenza definitiva per reati di natura finanziaria. Le indagini internazionali, coordinate con la Spagna, hanno consentito di localizzare il sospettato grazie al monitoraggio delle prenotazioni aeree.

L’operazione conferma la cooperazione tra le forze dell’ordine italiane ed europee nel contrasto alle frodi transnazionali e al riciclaggio di capitali.

