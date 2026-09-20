Ricerca sulla disabilità, riconoscimento al Centro Neurolesi

L’Irccs Bonino-Pulejo Centro Neurolesi ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento per l’attività di ricerca dedicata alle persone con disabilità. La premiazione si è svolta nell’ambito del XXI Convegno sulla qualità della vita per le persone con disabilità, promosso dalla Fondazione Sospiro, organizzazione impegnata nell’erogazione di servizi e nel supporto alle persone con disabilità.

Il riconoscimento riguarda un percorso di studio sviluppato attraverso la collaborazione tra il Centro Neurolesi, il Centro diurno “Dopo di noi” e l’Asp, nell’ambito delle attività finalizzate ad approfondire metodologie e interventi con possibili applicazioni in campo clinico.

La ricerca premiata è stata condotta da Roberta Maggio, responsabile degli studi clinici al Bioparco di Mortelle, struttura nella quale vengono portate avanti attività rivolte in particolare ai bambini con disturbo dello spettro autistico.

Per l’Irccs Bonino-Pulejo, il premio rappresenta «un riconoscimento a ricerche metodologiche rigorose e con una concreta ricaduta clinica». Il risultato ottenuto al convegno conferma, per il secondo anno consecutivo, l’attenzione riservata all’attività scientifica sviluppata nell’ambito della disabilità e alle collaborazioni tra strutture sanitarie e servizi territoriali.

Il convegno promosso dalla Fondazione Sospiro ha rappresentato l’occasione per presentare e confrontare esperienze e studi dedicati alla qualità della vita delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle metodologie di ricerca e alle loro possibili applicazioni nell’assistenza.

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