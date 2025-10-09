Bonus bebè, 600 famiglie siciliane riceveranno mille euro

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria relativa alla prima semestralità del bonus bebè, misura di sostegno economico alle famiglie con figli nati o adottati tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato complessivamente 600 mila euro, destinati a 600 beneficiari che riceveranno un contributo di mille euro ciascuno. I fondi saranno trasferiti ai Comuni che hanno trasmesso le richieste e che provvederanno all’erogazione diretta ai nuclei familiari aventi diritto.

«Il bonus bebè – ha dichiarato l’assessore regionale Nuccia Albano – rappresenta un aiuto concreto per alleviare le spese iniziali legate alla nascita, offrendo alle famiglie più in difficoltà un supporto economico che può fare davvero la differenza. Crediamo che investire nelle famiglie significhi investire nel futuro della nostra comunità, favorendo la crescita, il benessere e la serenità dei nostri cittadini più giovani. Continueremo a lavorare affinché queste misure siano sempre più efficaci e accessibili, promuovendo politiche sociali che mettano al centro la famiglia come pilastro della società».

Il beneficio è rivolto ai neo-genitori residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione, o a chi esercita la patria potestà, con un valore Isee non superiore a 10.140 euro, soglia prevista per l’assegno di inclusione dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La seconda graduatoria sarà pubblicata entro il 31 dicembre e comprenderà i nati dal 1° aprile al 30 settembre 2025.

