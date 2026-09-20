Trenta pini da abbattere a Patti, ambientalisti chiedono spiegazioni

A Patti si avvicina l’avvio delle operazioni previste lungo via Aldo Moro, dove 30 pini presenti da circa 40-50 anni dovrebbero essere rimossi nell’ambito dei lavori di consolidamento dell’area. Dalle 7 di domani, secondo quanto stabilito dall’ordinanza, scatteranno il divieto di transito e di sosta a partire da via San Giovanni, per consentire l’esecuzione degli interventi preliminari.

Sulla prevista rimozione degli alberi intervengono Legambiente Circolo dei Nebrodi, Lipu, Serapide, Wwf, Articolo 9, Isde – Medici per l’Ambiente e il Comitato “Non sono indifferente”. Le associazioni riferiscono di avere chiesto nei mesi scorsi chiarimenti al sindaco Gianluca Bonsignore, al responsabile unico del procedimento, ingegnere Tindaro Pino Scaffidi, e agli uffici regionali competenti, senza ottenere un confronto.

Le organizzazioni precisano di non mettere in discussione la necessità di intervenire sul dissesto e di garantire la sicurezza della zona, ma chiedono che vengano rese note le motivazioni tecniche alla base dell’abbattimento di tutti gli esemplari. «Ciò che non possiamo accettare è che si ritenga necessario sacrificare 30 pini di circa 40-50 anni, senza che sia stata resa pubblicamente disponibile una documentazione tecnica capace di dimostrare, per ciascun esemplare, l’effettiva necessità dell’abbattimento».

L’area interessata è classificata P3 per pericolosità e R4 per rischio. Il movimento del terreno ha coinvolto strada, marciapiedi, opere di contenimento e alcune abitazioni. Il progetto, del valore di circa 1,1 milioni di euro, comprende opere idrauliche e strutturali, oltre al rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi.

«Quali elementi tecnici hanno portato a ritenere incompatibile la conservazione dei pini con la realizzazione delle opere previste?», chiedono le associazioni, richiamando anche le funzioni ambientali svolte dagli alberi adulti.

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