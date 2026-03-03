Obesity Day 2026, iniziativa del Policlinico con il Minutoli

Il 4 marzo il Policlinico Universitario AOU G. Martino di Messina parteciperà all’edizione 2026 dell’Obesity Day, con un’iniziativa rivolta agli studenti dell’Istituto “Minutoli”. L’appuntamento, promosso dall’Unità Operativa Complessa di Pediatria diretta dalla professoressa Malgorzata Wasniewska, prevede un talk show interattivo destinato alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado, realizzato in collaborazione con il dirigente scolastico Piero La Tona.

Il tema dell’edizione di quest’anno è la diffusione di abitudini sane e consapevoli tra gli adolescenti, con attenzione a corretta alimentazione, attività fisica, qualità del sonno e uso responsabile delle tecnologie digitali. L’incontro sarà coordinato dal professor Tommaso Aversa e dalla professoressa Mariella Valenzise. Pediatri endocrinologi, nutrizionisti, specialisti dell’attività motoria e psicologi si confronteranno con gli studenti, rispondendo a quesiti e approfondendo i principali fattori che incidono sulla salute in età adolescenziale.

Il format prevede interventi specialistici brevi alternati a momenti di dialogo diretto con il pubblico, con l’obiettivo di favorire consapevolezza e responsabilità nelle scelte quotidiane. I contenuti saranno proposti con linguaggio accessibile e scientificamente fondato.

L’iniziativa consolida la collaborazione tra ambito sanitario e scolastico, valorizzando la scuola come sede di prevenzione primaria. “Un’iniziativa che vede la nostra azienda protagonista di percorsi di prevenzione e sensibilizzazione anche al di fuori delle mura dell’ospedale”, ha dichiarato il direttore amministrativo Elvira Amata, aggiungendo che si tratta di un’azione volta a promuovere cultura del benessere prima dell’insorgenza di patologie.

