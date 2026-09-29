Messina, la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo

La Polizia di Stato di Messina ha celebrato oggi, 29 settembre, San Michele Arcangelo, protettore e Santo Patrono del Corpo. La ricorrenza è stata accompagnata da una cerimonia religiosa nella Basilica di Sant’Antonio di Padova, alla presenza delle autorità e del personale dell’Amministrazione.

La Santa Messa è stata officiata da monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, e concelebrata insieme ad altri sacerdoti da padre Giovanni Ferrari, assistente spirituale della Polizia di Stato.

Alla celebrazione hanno partecipato le principali autorità civili, politiche, giudiziarie e militari del territorio, insieme ai funzionari e agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio nel Messinese. Presenti anche i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, accompagnati dai loro familiari.

Al termine della funzione religiosa è intervenuto il questore di Messina, Annino Gargano La Rosa, che si è rivolto ai presenti rinnovando l’affidamento della Polizia di Stato a San Michele Arcangelo.

Nel suo intervento, il questore ha inoltre rivolto un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nelle attività istituzionali e nei servizi svolti a favore della comunità messinese.

La celebrazione del 29 settembre ha rappresentato anche un momento di incontro tra il personale della Polizia, le istituzioni del territorio e le famiglie degli appartenenti al Corpo.

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