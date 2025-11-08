Trasporto gratuito disabili nei Nebrodi, l’interrogazione di De Leo

Il deputato regionale Alessandro De Leo (Forza Italia) ha presentato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità in merito alla mancata applicazione della gratuità del trasporto extraurbano per le persone con disabilità nelle tratte che collegano i Nebrodi con Messina. La normativa regionale, in vigore dal 1981, prevede la libera circolazione mediante il rilascio di un tesserino annuale da parte dei Comuni.

Secondo quanto segnalato da De Leo, la gratuità non sarebbe attualmente riconosciuta sulle linee gestite da Autolinee Magistro S.r.l., subentrata di recente nell’affidamento del servizio. L’esponente di Forza Italia sostiene che, pur essendo prestato da un soggetto privato, il servizio è pubblico in regime di convenzione e dovrebbe quindi garantire i benefici previsti.

“Ho ritenuto necessario richiamare l’attenzione della Regione su una violazione delle disposizioni esistenti”, ha dichiarato De Leo, evidenziando che la mancata applicazione dell’agevolazione determinerebbe una disparità di trattamento e un ostacolo al diritto alla mobilità. L’interrogazione sollecita un intervento urgente volto a uniformare l’applicazione delle norme su tutto il territorio regionale.

“È indispensabile che tutte le autolinee private riconoscano la gratuità”, ha aggiunto De Leo, chiedendo verifiche immediate affinché il beneficio sia garantito in modo omogeneo e senza differenze territoriali o gestionali.

