Siracusa, aggressione nel carcere di Cavadonna: feriti tre agenti

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, dove un ispettore e due agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante una perquisizione effettuata all’interno di una cella. L’episodio, avvenuto venerdì sera, è stato reso noto dall’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp).

Il controllo aveva portato al sequestro di alcuni telefoni cellulari. Secondo quanto riferito dal sindacato, un gruppo di detenuti avrebbe reagito tentando di recuperare i dispositivi e aggredendo il personale intervenuto. I tre poliziotti sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

«Nel tentativo di sottrarre i dispositivi, i detenuti si sono scagliati contro i poliziotti», ha dichiarato Giuseppe Argentino, segretario provinciale Osapp, chiedendo il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’istituto e auspicando l’intervento del Gruppo operativo mobile.

Sulla situazione è intervenuto anche Salvatore Alota, coordinatore territoriale della Fns Cisl Ragusa Siracusa, secondo il quale i provvedimenti annunciati dalla dirigente generale del Personale sarebbero urgenti per ristabilire l’ordine. Alota ha inoltre riferito che una recente perquisizione straordinaria nel carcere di Augusta ha consentito di rinvenire cinque cellulari.

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha chiesto «interventi ancora più strutturali e radicali». Azione ha presentato due interrogazioni al ministro della Giustizia. Il parlamentare Fabrizio Benzoni ha sollecitato interventi immediati, mentre Diana Zingales, referente del dipartimento giustizia di Azione Sicilia, ha espresso perplessità sull’impiego di personale alla prima esperienza nella gestione di situazioni complesse.

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