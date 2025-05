Quattro chili di cocaina nel furgone, arrestato un maltese a Messina

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato un cittadino maltese di 47 anni, accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri, durante un controllo di routine effettuato nel centro cittadino, finalizzato alla prevenzione dei reati legati alla droga.

Il 47enne è stato fermato mentre si trovava a bordo di un furgone appena sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Durante le operazioni di controllo, il comportamento nervoso dell’individuo ha suscitato i sospetti dei Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita presso la caserma. La verifica ha portato alla scoperta di oltre quattro chilogrammi di cocaina, suddivisa in quattro panetti, e di ulteriori involucri contenenti cocaina e crack. La sostanza stupefacente era abilmente nascosta in un doppio fondo nel pianale del furgone.

Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto una somma di 11.200 euro in contante e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il campione di droga sequestrata è stato inviato ai Carabinieri del RIS di Messina per gli accertamenti di laboratorio.

