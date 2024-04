Trenitalia potenzia collegamenti: focus su Messina, Catania e Siracusa

Trenitalia, in collaborazione con la Regione, ha avviato un piano di potenziamento dei collegamenti ferroviari fra Messina, Catania e Siracusa. Questo progetto mira a migliorare l’efficienza dei servizi di mobilità in Sicilia, fornendo ai cittadini una maggiore disponibilità di treni per collegare i centri principali delle tre province con i nodi centrali dell’area orientale, incluso l’aeroporto Fontanarossa.

L’incremento dei collegamenti è stato accolto positivamente sia dai pendolari che dai turisti. Con l’arrivo della stagione estiva, durante la quale è previsto un notevole afflusso di viaggiatori in tutta la regione, questa iniziativa si rivela particolarmente rilevante.

Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, ha commentato: «Questo aumento dei collegamenti è indice di una maggiore attenzione sia nei confronti dei pendolari che dei turisti. Voglio esprimere un apprezzamento per l’impegno che Trenitalia continua a profondere per la Sicilia e sono soddisfatto dei risultati che la sinergia con la Regione sta producendo».

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo