Cisl Sicilia, La Piana: “Ora programmare il sociale nel 2026”

L’approvazione della manovra finanziaria entro la fine dell’anno viene valutata positivamente dalla Cisl Sicilia, che sottolinea come il rispetto dei tempi abbia consentito di evitare il ricorso all’esercizio provvisorio, pratica che in passato ha inciso negativamente sulla gestione dei conti regionali. Il giudizio favorevole riguarda anche alcune disposizioni ritenute rilevanti in materia di sviluppo economico, tutela del lavoro e legalità.

Il segretario generale Leonardo La Piana ha espresso apprezzamento per l’impianto complessivo del Documento di economia e finanza approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana, evidenziando come misure quali la Super Zes, gli interventi a sostegno del settore edile e le politiche per l’occupazione giovanile vadano nella direzione indicata dal sindacato. Tra gli elementi segnalati positivamente figura anche la stabilizzazione di 270 trattoristi dell’Ente Sviluppo Agricolo, considerata un passaggio atteso da tempo.

Secondo la Cisl, rappresenta un primo avanzamento anche l’incremento, seppur parziale, delle ore lavorative per i Pip, pur ritenuto non ancora sufficiente rispetto alle richieste sindacali. Analoga valutazione viene espressa sull’impiego dei lavoratori di Almaviva Contact nel Sovracup regionale, definito un passaggio iniziale il cui iter sarà seguito per una soluzione definitiva.

Viene inoltre accolta con favore l’introduzione di un contributo di 3.000 euro per facilitare l’accesso alle abitazioni in locazione nel mercato privato, proposta avanzata dal Sicet Sicilia, così come gli interventi destinati alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, estesi anche ai Consorzi.

La Cisl Sicilia ribadisce infine la necessità di avviare nel 2026 una programmazione specifica su sociale, ambiente, welfare, sanità, innovazione e industria, sollecitando un confronto tra istituzioni e parti sociali su provvedimenti da sottoporre all’aula di Palazzo dei Normanni.

👁 Articolo letto 124 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.