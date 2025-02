Finale Provinciale di Corsa Campestre in memoria di Anna Rita Sidoti

La Finale Provinciale di Corsa Campestre per gli Istituti Scolastici di primo e secondo grado, relativa alle Competizioni Sportive Scolastiche per l’anno scolastico 2024/2025, è stata ufficialmente programmata. L’evento è organizzato dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Messina, dell’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea, dell’A.S.D. Duilia Barcellona P.G. e dell’A.S.D. Polisportiva Europa Messina.

L’iniziativa, rientra nel progetto ministeriale “Attività di avviamento alla pratica sportiva – Competizioni Sportive Scolastiche a.s. 2024/2025”. La manifestazione si svolgerà giovedì 20 febbraio 2025 sul lungomare di San Giorgio di Gioiosa Marea, in Via Anna Rita Sidoti, e vedrà la partecipazione di studenti e studentesse iscritti agli Istituti Scolastici Secondari di primo e secondo grado, sia statali che paritari, di Messina e provincia, regolarmente registrati sulla piattaforma ministeriale.

Questa edizione assume un significato particolare, poiché sarà dedicata alla memoria della campionessa Anna Rita Sidoti, nel decimo anniversario della sua scomparsa.

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la pratica sportiva tra i giovani e valorizzare il ricordo dell’atleta messinese, che ha segnato la storia dell’atletica leggera italiana.

