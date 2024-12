Tentata estorsione e minacce di morte, arrestato 21enne a Catania

Un 21enne è stato arrestato a Catania con l’accusa di tentata estorsione nei confronti dei familiari. Secondo le ricostruzioni fornite dalla Polizia di Stato, il giovane avrebbe cercato di nascondere sostanze stupefacenti in casa della nonna. Successivamente, dopo aver richiesto insistentemente del denaro alla madre e ricevuto un netto rifiuto, avrebbe reagito in maniera violenta, aggredendo verbalmente e minacciando entrambe le donne.

L’allarme è stato lanciato dalla madre, che, barricatasi nella propria abitazione situata nei pressi di via Plebiscito, ha contattato il numero d’emergenza 112. La donna, in lacrime, ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di ripetuti episodi di violenza e minacce da parte del figlio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania, trovando il giovane intento a colpire con forza la porta d’ingresso, dietro la quale la madre si era rifugiata.

La situazione è stata notata anche dalla zia e dalla nonna del 21enne, allarmate dalle urla provenienti dall’appartamento. Nonostante i tentativi delle due donne di calmare il nipote, l’uomo avrebbe continuato a minacciare la madre, prima di fuggire in un’abitazione vicina, sempre di proprietà della famiglia.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno individuato il giovane nel luogo in cui si era nascosto, ponendo fine a una giornata di terrore per le tre donne. La madre ha poi riferito agli agenti di essere stremata dalle ripetute richieste di denaro da parte del figlio, accompagnate da pesanti minacce, tra cui quella di far esplodere l’abitazione.

In passato, il 21enne era già stato denunciato per episodi di violenza verso i familiari, incluso l’utilizzo di liquidi infiammabili. Era stato sottoposto, a fine ottobre, a un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore per comportamenti aggressivi verso la madre. Recentemente, avrebbe anche aggredito la nonna con una sedia dopo il suo rifiuto di nascondere droga in casa. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del PM, condotto in carcere in attesa di giudizio di convalida. Resta ferma la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

