Regione, Elisa Ingala si dimette: Garigliano alla Funzione pubblica

Cambio alla guida dell’assessorato regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali. Elisa Ingala ha rassegnato le dimissioni dall’incarico e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha individuato in Francesca Garigliano la nuova componente della giunta destinata ad assumere la delega.

Schifani ha accettato le dimissioni di Ingala e, in attesa dell’insediamento del nuovo assessore, assumerà direttamente l’interim dell’assessorato. Garigliano entrerà formalmente nell’esecutivo dopo il giuramento davanti all’Assemblea regionale siciliana, previsto nella prima seduta utile.

Avvocato, Francesca Garigliano è attualmente componente del consiglio di amministrazione della Sac. Nel corso della sua attività ha inoltre ricoperto incarichi negli organi societari di Irfis.

Il presidente della Regione ha ringraziato l’assessore uscente per l’attività svolta durante il periodo trascorso all’interno della giunta. «Ringrazio l’assessore Ingala – ha dichiarato Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo».

Il governatore siciliano ha inoltre indicato la linea che sarà seguita con l’ingresso della nuova componente dell’esecutivo regionale. «Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo», ha aggiunto Schifani.

Fino al giuramento di Garigliano all’Ars, la responsabilità della Funzione pubblica e delle autonomie locali resterà dunque affidata ad interim al presidente della Regione.

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