Krapikas decisivo, il derby finisce senza reti al “Massimino”

Nel derby siciliano della 13ª giornata di Serie C, Catania e Messina si sono affrontati al “Massimino” in una sfida che si è conclusa sullo 0-0, con entrambe le squadre incapaci di sbloccare il risultato. La partita ha visto il Catania mantenere maggior possesso palla nella metà campo avversaria, mentre il Messina ha puntato su ripartenze veloci per cercare di sorprendere gli etnei. Già al 12’, il primo tentativo è arrivato con una conclusione da fuori area di Anastasio che ha sfiorato il palo, creando il primo brivido per la difesa ospite.

Il match si è sviluppato con ritmi intensi e contrasti fisici, che hanno portato a diverse interruzioni del gioco. Al 22’, Montalto ha provato a trovare il gol con un tiro rasoterra dal limite dell’area, ma la palla è finita di poco a lato. Un episodio concitato ha coinvolto Carpani e il portiere del Messina, Krapikas, durante un’uscita in area, ma l’arbitro Mucera ha deciso di lasciar proseguire. Verna ha tentato la conclusione dalla distanza, spedendo il pallone alto sopra la traversa.

La difesa del Messina, sorretta dall’attento Krapikas, ha mantenuto ordine e concentrazione. Sul finire del primo tempo, il portiere lituano ha compiuto un intervento decisivo su un tentativo ravvicinato di Inglese, salvando il risultato.

La ripresa si è aperta senza sostituzioni. Krapikas si è distinto nuovamente al 10’, respingendo un colpo di testa insidioso di Carpani. Al 17’, Salvo del Messina ha respinto un tiro di Di Gennaro vicino alla linea di porta, mentre una rovesciata di Montalto è terminata oltre la traversa. Con i ritmi di gioco in calo, l’episodio chiave è avvenuto al 34’ quando Salvo è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Inglese, dopo un’incomprensione con il compagno Rizzo. L’allenatore Giacomo Modica è intervenuto inserendo Morleo e Anzelmo al posto di Petrungaro e Luciani per riorganizzare la difesa.

Negli ultimi minuti, Di Gennaro ha cercato di sbloccare il match con una sponda per Montalto, ma quest’ultimo ha mancato il tap-in sotto porta. Nonostante l’inferiorità numerica, la difesa del Messina è riuscita a mantenere la propria porta inviolata fino al fischio finale, regalando alla squadra un punto prezioso in una sfida molto sentita.

© Riproduzione riservata.

