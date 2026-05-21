Parco dei Nebrodi, Vincenzo Amadore eletto Vice Presidente

Si è svolta la prima riunione del Consiglio del Parco dei Nebrodi successiva all’elezione di Domenico Barbuzza alla presidenza dell’Ente. L’incontro ha rappresentato un passaggio dedicato alla definizione e alla ratifica di una serie di atti di programmazione già avviati, oltre a costituire un momento di confronto tra i sindaci del comprensorio.

Tra i punti inseriti all’ordine del giorno figurava anche il rinnovo della carica di Vice Presidente del Consiglio del Parco, incarico ricoperto fino a oggi da Ettore Dottore, sindaco di Alcara Li Fusi.

Nel corso della seduta si è sviluppato un confronto sulle prospettive del Parco dei Nebrodi e sulle esigenze legate al rafforzamento della struttura organizzativa, con particolare attenzione alla disponibilità di risorse economiche e personale. Gli amministratori intervenuti hanno inoltre rivolto un augurio di buon lavoro al neo presidente Barbuzza.

Nel presentare i temi in discussione, Barbuzza ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale e il legame con il territorio, definito “casa”, ribadendo l’intenzione di promuoverne lo sviluppo e la valorizzazione.

La seduta si è conclusa con l’elezione unanime del nuovo Vice Presidente. Su proposta di Bruno Mancuso, sindaco di Sant’Agata di Militello, il Consiglio ha designato Vincenzo Amadore, sindaco di Galati Mamertino. Amadore, avvocato e primo cittadino dal 2021, ha espresso disponibilità a operare nell’interesse del territorio, indicando come obiettivo comune la valorizzazione del Parco dei Nebrodi.

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