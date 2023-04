La droga nelle borse della spesa, arrestato 64enne a Messina

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, durante i servizi antidroga svolti a Messina nel weekend del 24 aprile. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato l’uomo uscire da un condominio con due borse per alimenti e salire velocemente a bordo di uno scooter. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 200 grammi di cocaina pura, pronta per essere tagliata ed immessa sul mercato, all’interno delle borse. Nel portafogli sono state anche trovate banconote suddivise in mazzette di diverso taglio per un valore di 1250 euro.

I controlli, che hanno riguardato sia il centro che alcune zone periferiche della città, sono stati disposti dal Questore di Messina per tutto il ponte festivo. In particolare, sono state predisposte operazioni di osservazione anche nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

