Auto fuori controllo in autostrada a Nizza di Sicilia, un ferito

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo l’autostrada, all’altezza di Nizza di Sicilia, in direzione Catania. L’episodio è avvenuto poco dopo le 16, quando un’autovettura, per cause attualmente in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo senza il coinvolgimento di altri mezzi in transito. Il veicolo, dopo una serie di carambole, ha terminato la propria corsa impattando contro il guard rail laterale della carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe sviluppato in modo autonomo, circostanza che resta comunque al vaglio degli organi competenti. Le condizioni del traffico hanno reso necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza dell’area e limitare i disagi alla circolazione. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione del flusso veicolare.

In particolare, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Letojanni è intervenuta con un’autopompa serbatoio e un pick-up dotato di modulo attrezzato. I soccorritori hanno prestato assistenza all’unico occupante dell’auto, che a seguito dell’impatto si era ribaltata. Il ferito è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario, giunto sul luogo dell’incidente con un’ambulanza del servizio di emergenza.

La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, come riferito dagli operatori intervenuti, l’incidente è avvenuto “per cause in corso di accertamento” e non risultano altri veicoli coinvolti.

