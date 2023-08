Silent Ficarra: la magia delle cuffie nel cuore dei borghi siciliani -VIDEO

Un progetto che fa vivere la storia e la bellezza di borghi siciliani.

di Maria Cristina Miragliotta – Silent Island è il rivoluzionario progetto proposto da Nino Bartuccio (in arte Bart), nato durante un viaggio a New York nel lontano 2017. L’idea originale ha subito una nuova prospettiva, quella di far conoscere e valorizzare i pittoreschi borghi siciliani. La discoteca a cielo aperto è divenuta un collante sociale, attrarre generazioni diverse e famiglie intere, dagli anziani ai più giovani.

L’approccio innovativo di Silent si basa su un sistema unico: le cuffie. Un’esperienza in silenzio che si rivela magica, capace di coinvolgere e condividere emozioni a tutte le età. Il progetto ha permesso di riscoprire le bellezze nascoste del territorio, come il convento che ha entusiasmato artisti e visitatori.

Il risultato ottenuto con Silent è stato travolgente, e Nino Bartuccio auspica di estendere l’iniziativa ad altri comuni siciliani, dando voce anche a luoghi meno conosciuti. L’obiettivo è valorizzare tutta la Sicilia, offrendo un’esperienza unica di condivisione culturale e divertimento.

L’entusiasmo e il duro lavoro di tante persone hanno dato vita a un progetto forte e potente, destinato a conquistare l’apprezzamento dei Comuni di tutta la regione. Silent ha aperto la strada per una nuova visione della Sicilia, valorizzando la sua storia e bellezza, e regalando a tutti un’esperienza indimenticabile.

Nel servizio l’intervista all’ideatore Nino Bartuccio e a tantissimi partecipanti.

Il servizio di presentazione dell’evento del 20 luglio 2023.

