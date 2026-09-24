AIAS Messina, la UIL-FP interviene sul sistema di videosorveglianza

La UIL-Funzione Pubblica interviene sull’installazione di un sistema di videosorveglianza negli ambienti di lavoro dell’AIAS di Messina, ente convenzionato con l’ASP che svolge attività riabilitative rivolte a persone con disabilità. Secondo quanto segnalato, le telecamere consentirebbero di riprendere e ascoltare lavoratori e pazienti, suscitando contestazioni tra il personale e gli stessi utenti.

Il sindacato ha inviato una nota all’Ente e, per conoscenza, al prefetto di Messina Cosima Di Stani e all’Ispettorato del lavoro, chiedendo chiarimenti sulle procedure adottate.

«Secondo quanto riferito alla scrivente organizzazione sindacale, sarebbero state avviate le procedure per l’installazione di un sistema di videosorveglianza presso le sedi e i luoghi di lavoro dell’AIAS – Sezione di Messina», scrive il segretario generale della UIL-Funzione Pubblica, Livio Andronico.

Il sindacato chiede di verificare il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, del Regolamento europeo 2016/679 e della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali. La UIL-FP sottolinea inoltre che non risulterebbe sottoscritto alcun accordo sindacale relativo all’installazione degli impianti.

Alla Presidenza dell’AIAS viene quindi chiesto di precisare se il sistema sia già operativo, in fase di installazione o ancora allo stadio progettuale, indicando le esigenze alla base della decisione, comprese eventuali ragioni organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale.

La UIL-FP domanda infine se sia stata presentata un’istanza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina e se sia stata rilasciata la prevista autorizzazione. – Immagine esemplificativa.

👁 Articolo letto 151 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.