Raddoppio ferroviario, svincoli provvisori verso il via libera finale

A tre anni dall’avvio della fase più impattante dei lavori per il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, il percorso che porterà alla realizzazione degli svincoli provvisori sull’A18 si avvia verso la conclusione dell’iter autorizzativo. A renderlo noto è il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Giuseppe Lombardo, commentando la comunicazione inviata da RFI ai Comuni interessati.

«Il 13 luglio 2023 segnava l’inizio di una fase particolarmente complessa per il territorio. Il 13 luglio 2026 rappresenta invece una data simbolica perché, dopo tre anni di confronto con RFI e con il Consorzio impegnato nell’opera, siamo ormai vicini alla definitiva eliminazione del traffico di cantiere dai lungomari», afferma Lombardo.

Secondo quanto riportato dal parlamentare, il procedimento amministrativo si trova nelle battute finali. Dopo l’invio, il 3 luglio scorso, delle integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente, resta da attendere esclusivamente il decreto conclusivo relativo all’ottemperanza delle ultime prescrizioni ambientali. Nel frattempo sono state completate le acquisizioni delle aree interessate, i monitoraggi ambientali preliminari e sono in corso gli interventi per risolvere le interferenze con i sottoservizi, passaggi propedeutici all’apertura dei cantieri.

Lombardo ripercorre il lavoro istituzionale svolto negli ultimi tre anni, evidenziando le interlocuzioni e le iniziative intraprese per limitare i disagi arrecati ai residenti e alle attività economiche dei Comuni coinvolti dai lavori.

Il deputato regionale esprime inoltre rammarico per il mancato accoglimento, da parte del Governo regionale e di quello nazionale, dell’appello presentato insieme al commissario ingegnere Filippo Palazzo dopo il ciclone Harry. «Se quella proposta fosse stata sostenuta tempestivamente, i lungomari sarebbero già stati liberati dal traffico di cantiere». Lombardo conclude assicurando che seguirà tutte le fasi residue fino all’avvio dei lavori degli svincoli provvisori e alla rimozione definitiva dei mezzi pesanti dalle strade interessate.

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