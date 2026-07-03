📽 Gioiosa Marea, presentato il nuovo Gruppo Folcloristico Elimi

di Maria Cristina Miragliotta – Nell’aula consiliare del Comune di Gioiosa Marea è stato presentato il Gruppo Folcloristico Elimi, formazione nata all’interno dell’Associazione Culturale “San Giorgio i Cavalieri” con l’obiettivo di valorizzare e tramandare il patrimonio della tradizione popolare siciliana. Il nome del gruppo richiama l’antico popolo degli Elimi, che abitò la Sicilia occidentale.

Ad aprire l’incontro è stata il sindaco Giusi La Galia, che ha sottolineato il valore delle iniziative dedicate al folklore, ricordando come Gioiosa Marea vanti una consolidata tradizione in questo ambito. «Le attività delle associazioni rappresentano una risorsa fondamentale per la comunità e contribuiscono a promuovere il territorio anche oltre i confini locali», ha dichiarato.

Il fondatore Gianni Mollica ha ripercorso la storia del gruppo, nato nel 1974 insieme a Nene Scardino e Mariano Vento. Dopo l’interruzione dell’attività, avvenuta negli anni Ottanta in seguito al suo trasferimento a Milano, il progetto riprende oggi con l’intento di recuperare e valorizzare tradizioni, musiche e testimonianze legate alla cultura popolare gioiosana.

Nino Molica Colella ha spiegato che la nuova esperienza sarà inserita nel progetto “Radici di Sicilia”, finalizzato alla riscoperta di usi, costumi e tradizioni del territorio di Gioiosa Marea e dell’intera Sicilia. Anche Salvatore Vito, tra i protagonisti del gruppo originario, ha evidenziato come la ricostituzione degli Elimi rappresenti «un ritorno alle origini», ricordando il percorso avviato negli anni Settanta insieme ai primi componenti del sodalizio.

La nuova formazione riunisce numerosi veterani del folklore locale, già protagonisti di manifestazioni nazionali e internazionali, e si propone come un laboratorio permanente dedicato ai canti, alle danze e ai costumi della tradizione siciliana. Tra le attività figurano il recupero di testi e ritmi della cultura contadina e marinara, la diffusione delle tradizioni popolari attraverso spettacoli e la trasmissione dell’esperienza ai nuovi associati.

Il gruppo è composto da 6 orchestrali e 19 ballerini ed è organizzato per esibirsi sia in spettacoli itineranti, come feste patronali e rievocazioni storiche, sia in rappresentazioni su palchi e nelle piazze.

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