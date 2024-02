Silenzio imbarazzante dell’ASP Messina sui rimborsi ticket

La vicenda dei rimborsi ticket nell’ASP di Messina ha suscitato l’attenzione della Cisl, che esprime forte preoccupazione per il persistente silenzio dell’Azienda Sanitaria. Dopo incontri con la Cisl Messina, l’ASP aveva accettato di valutare l’opportunità di estendere i termini per presentare ricorsi oltre i 30 e 60 giorni, oltre a considerare la costituzione di una commissione per esaminare le richieste dei cittadini caso per caso.

Tuttavia, il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, ha sottolineato che, nonostante sia trascorso del tempo, non è stata fornita una risposta formale. Nonostante i tentativi della Cisl di ottenere chiarimenti, il silenzio dell’ASP è stato inquietante. Alibrandi ha definito tale atteggiamento come inaccettabile e ha esortato l’ASP a risolvere rapidamente la situazione, poiché sta causando notevoli disagi ai cittadini.

