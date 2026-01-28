Aumento dei casi influenzali, l’ASP rinnova l’invito alla vaccinazione

La stagione influenzale in corso registra una circolazione virale particolarmente elevata, con un conseguente incremento degli accessi ai Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri per complicanze, soprattutto tra bambini, anziani e persone affette da patologie croniche. In questo contesto, l’Unità operativa complessa Sanità pubblica ed Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Trapani, in conformità alle indicazioni dell’assessorato regionale alla Salute, ribadisce la possibilità di aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale fino al 28 febbraio.

Secondo i dati provenienti dai sistemi di sorveglianza epidemiologica, la pressione sulle strutture sanitarie è in aumento a causa delle forme influenzali più severe. L’ASP sottolinea come la vaccinazione rappresenti il principale strumento di prevenzione disponibile, in grado di ridurre in modo significativo il rischio di sviluppare quadri clinici gravi, complicanze e necessità di ospedalizzazione, in particolare nelle fasce di popolazione più vulnerabili.

Anche nella fase avanzata della stagione, la possibile co-circolazione di diversi tipi e sottotipi di virus influenzali rende la vaccinazione ancora rilevante. La somministrazione del vaccino, infatti, continua a offrire una protezione efficace contro le conseguenze più serie dell’infezione, contribuendo a limitare l’impatto complessivo sul sistema sanitario.

La raccomandazione alla vaccinazione riguarda in modo prioritario le persone con età pari o superiore a 60 anni, i soggetti con patologie croniche, le donne in gravidanza, i bambini, in particolare nei primi anni di vita, gli operatori sanitari e sociosanitari, nonché i familiari e i caregiver di persone fragili. Per favorire l’adesione, l’Azienda sanitaria ha attivato una rete diffusa di punti di somministrazione presso gli ambulatori vaccinali dello Spemp, gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

