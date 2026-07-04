San Giuseppe Jato primo in Sicilia per raccolta differenziata

San Giuseppe Jato mantiene il primo posto tra i Comuni siciliani con una popolazione compresa tra 5 e 15 mila abitanti per percentuale di raccolta differenziata, confermando il risultato per il quinto anno consecutivo. Il dato registrato raggiunge il 91,1%, collocando il centro del Palermitano al vertice della graduatoria regionale di categoria.

Il riconoscimento è stato conferito a Roma nel corso della giornata conclusiva dell’Ecoforum nazionale dell’economia circolare, nell’ambito della 33ª edizione di “Comuni Ricicloni”, iniziativa organizzata da Legambiente per valorizzare le amministrazioni che si distinguono nella gestione dei rifiuti e nelle pratiche di economia circolare.

A rappresentare il Comune durante la cerimonia di premiazione è stato l’assessore al Territorio e Ambiente, Dario Miccichè, che ha ritirato il premio a nome dell’amministrazione comunale.

Nel suo intervento, Miccichè ha attribuito il risultato al lavoro condiviso tra cittadini, personale comunale e società incaricata del servizio di raccolta. “Questo riconoscimento è il risultato della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, a partire dai nostri concittadini, ai quali dedico il premio, insieme all’azienda che gestisce il servizio e ai funzionari comunali che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo”, ha dichiarato.

L’assessore ha inoltre sottolineato che il quinto riconoscimento consecutivo conferma San Giuseppe Jato come riferimento regionale nel settore della sostenibilità ambientale e della gestione circolare delle risorse. “Continueremo a lavorare per mantenere questo risultato anche nel prossimo anno”, ha aggiunto nel corso della cerimonia svoltasi nella Capitale.

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