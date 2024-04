Iniziativa a Palermo: sport per salute e benessere dei bambini

Palermo è stata teatro di un’importante iniziativa volta a promuovere uno stile di vita sano tra i più giovani. L’evento, intitolato “Costruire salute con lo sport. Insieme si può”, è stato organizzato dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il dipartimento regionale per le Attività sanitarie e l’Osservatorio epidemiologico (Dasoe), l’Asp e il Comune di Palermo. Si è svolto presso lo stadio delle Palme “Vito Schifani” e ha coinvolto circa cento alunni provenienti dagli istituti comprensivi Abba-Alighieri, Giovanni XXIII-Piazzi e Luigi Capuana.

Gli obiettivi principali dell’iniziativa erano sensibilizzare i giovani all’importanza di adottare uno stile di vita sano e combattere il rischio di dipendenze da fumo e alcol. Durante la giornata, i bambini sono stati impegnati in varie attività ludico-creative mirate a promuovere l’attività fisica e una corretta alimentazione.

Il dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i bambini sin dalla più giovane età per far loro comprendere i benefici dello sport sulla salute. Ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale della scuola nell’educare i giovani non solo sul piano fisico, ma anche sul piano mentale, tramite l’apprendimento dei valori dello sport e del rispetto reciproco.

All’evento hanno preso parte rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, del Coni Sicilia e dell’amministrazione comunale, dimostrando così il supporto e l’interesse delle istituzioni nell’ambito della promozione di uno stile di vita sano attraverso lo sport.

