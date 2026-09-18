Proiettile in una busta a Valditara, solidarietà dalla Regione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso solidarietà al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie.

«Piena e totale solidarietà, a nome mio e del mio governo, al ministro Giuseppe Valditara», ha dichiarato Schifani, definendo inaccettabili i tentativi di condizionare attraverso la violenza la vita democratica e auspicando una rapida individuazione dei responsabili. Il presidente della Regione si è detto inoltre certo che Valditara proseguirà il proprio lavoro senza farsi condizionare dalle intimidazioni.

Vicinanza al ministro è stata manifestata anche dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano. «Confidando che gli autori di questo gravissimo gesto possano essere rapidamente individuati dalle autorità competenti, giunga al ministro l’abbraccio della comunità scolastica siciliana», ha affermato Turano, ricordando che Valditara è atteso a Palermo il 14 ottobre per gli Stati generali della scuola.

Sul caso è intervenuto anche il gruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, che in una nota ha espresso sostegno al ministro, definendo l’episodio un attacco rivolto alle istituzioni democratiche. I deputati regionali Vincenzo Figuccia, Salvo Geraci e Pippo Laccoto, insieme agli assessori Mimmo Turano e Luca Sammartino, hanno espresso fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura per risalire agli autori delle minacce, richiamando tutte le forze politiche a una risposta comune di fronte agli atti intimidatori.

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