Condannato soccorritore del 118 per abusi su minorenne a Palermo

Sentenza a Palermo: condannato soccorritore del 118 per abusi su ragazzina, visita ginecologica in ambulanza.

Il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, Filippo Serio, ha emesso una condanna di un anno e 4 mesi nei confronti di un soccorritore del servizio di emergenza sanitaria 118. L’uomo era accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di una giovane paziente che aveva avuto bisogno di essere trasportata in ospedale a causa di forti dolori addominali. È importante precisare che il soccorritore non era un medico, ma ha scelto autonomamente di eseguire una visita ginecologica sulla ragazzina. Tale decisione ha profondamente turbato la madre della minore, presente durante l’intervento di soccorso.

Subito dopo essere giunte presso l’Ospedale Civico di Palermo, la madre e la figlia hanno denunciato l’accaduto e si sono costituite parti civili nel processo. La procura aveva richiesto una pena più severa per il soccorritore. Tuttavia, il giudice, oltre alla condanna, ha stabilito anche l’interdizione perpetua dall’esercitare lavori simili a quello precedentemente ricoperto dal condannato. Nonostante ciò, l’azione è stata considerata di lieve entità, tanto da consentire la sospensione condizionale della pena a fronte del pagamento di un risarcimento danni provvisorio.

