Ribera, camion si ribalta: muore l’agricoltore Giuseppe Caternicchia

Un incidente mortale si è verificato nelle campagne di Ribera, in contrada Serralunga, nell’area vicina al fiume Magazzolo. A perdere la vita è stato Giuseppe Caternicchia, agricoltore di 62 anni, rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo che stava conducendo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava alla guida di un piccolo camion quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso stabilità finendo per adagiarsi su un fianco. Durante le fasi dell’incidente, la vittima avrebbe tentato di uscire dall’abitacolo nel tentativo di sottrarsi al ribaltamento. Il gesto non sarebbe però bastato a evitare la tragedia: Caternicchia sarebbe rimasto schiacciato tra la portiera e il mezzo pesante, riportando lesioni risultate immediatamente fatali.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni necessarie per recuperare il corpo rimasto intrappolato tra le lamiere. Presenti anche gli operatori del 118, la polizia municipale e i carabinieri, impegnati nelle attività di rilievo e nella raccolta degli elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

I militari dell’Arma stanno ascoltando le persone che avrebbero assistito ai fatti per ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato al ribaltamento del camion.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Ribera, Carmelo Pace, che ha dichiarato: «Sono sconvolto, era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è un’attivista del mondo del volontariato religioso e del comitato Pro Borgo Bonsignore. Lui era un grandissimo lavoratore di poche parole, una persona di grande valore umano».

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