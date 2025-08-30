Preziosi in scena all’alba al Parco Archeologico di Naxos-Taormina
Il Parco Archeologico di Naxos-Taormina ospiterà giovedì 4 settembre alle ore 5.00 del mattino lo spettacolo “Le Memorie di Adriano”, interpretato da Alessandro Preziosi. L’appuntamento rientra nella rassegna Nike Teatro, diretta artisticamente da Simona Celi e promossa dal Parco guidato da Orazio Micali.
L’opera, tratta dal celebre romanzo di Marguerite Yourcenar, propone la voce dell’imperatore Adriano come simbolo di riflessione sulle grandi questioni universali, dal potere al desiderio, dalla morte alla bellezza. Si tratta di una narrazione che assume i toni di una confessione intima e al tempo stesso attuale.
L’attore Alessandro Preziosi darà corpo e voce al personaggio, accompagnato dalle musiche originali di Giacomo Vezzani. Lo spettacolo si avvale inoltre della nuova traduzione di Tommaso Mattei, che ha fornito un adattamento contemporaneo del testo.
Il Teatro della Nike accoglierà la rappresentazione all’alba, con un momento simbolico che intende sottolineare un percorso di rinascita artistica e culturale, arricchendo così la proposta del cartellone estivo. I biglietti per assistere all’evento sono disponibili sulla piattaforma Ticketone.
