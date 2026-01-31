Truffa telefonica, promesse di denaro e richieste di versamenti

Il Codacons ha segnalato un episodio di presunta truffa telefonica che avrebbe coinvolto una donna residente in Sicilia, la quale si è rivolta all’associazione dopo aver subito richieste di denaro accompagnate da forti pressioni psicologiche. La vicenda, secondo quanto riferito, si sarebbe sviluppata attraverso una serie di contatti telefonici e digitali nel corso di alcuni giorni.

La donna, impiegata in lavori di pulizia domestica, ha dichiarato di essere stata inizialmente contattata da una persona presentatasi come “Stella”, che le avrebbe comunicato l’esistenza di una somma di denaro a lei destinata e temporaneamente bloccata. Per rendere disponibile l’importo, l’interlocutrice avrebbe indicato l’utilizzo di una piattaforma online associata al nome di Coinbase, chiedendo un primo versamento di 200 euro, somma che la vittima afferma di aver trasferito.

Successivamente sarebbe intervenuto un secondo soggetto, identificatosi come “Alessio Delongis”, il quale avrebbe sostenuto la necessità di ulteriori pagamenti per completare la procedura. In questa fase, la donna riferisce di aver effettuato due bonifici da 500 euro ciascuno, portando l’esborso complessivo a 1.200 euro. Nonostante ciò, le richieste non si sarebbero fermate e sarebbe stato avanzato un ulteriore sollecito di 3.000 euro, accompagnato da pressioni insistenti e da inviti a reperire il denaro con qualsiasi mezzo, inclusa la vendita dell’abitazione.

Insospettita dall’evolversi della situazione, la vittima ha cercato chiarimenti e ha contattato l’assistenza della piattaforma indicata, ricevendo comunicazione del blocco dell’account per presunte irregolarità nei pagamenti. Alla segnalazione presentata al Codacons sarebbero stati allegati screenshot, conversazioni e comunicazioni email, dai quali emergerebbero elementi relativi a flussi di denaro verso conti esteri. L’associazione, Codacons, ha annunciato la predisposizione di un esposto alle autorità competenti. – Immagini esemplificative.

