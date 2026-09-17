Papardo, 53 Oss in meno: criticità nei turni pomeridiani e notturni

All’ospedale Papardo di Messina risultano in servizio 120 operatori sociosanitari rispetto ai 173 previsti dalla pianta organica, con una carenza complessiva di 53 unità. La situazione è stata evidenziata dal Nursind durante un confronto con la Direzione generale dell’azienda ospedaliera.

Secondo il sindacato, la scopertura dell’organico incide soprattutto sull’organizzazione dei turni pomeridiani e notturni e determina conseguenze anche sull’attività degli infermieri, chiamati in alcuni casi a svolgere compiti normalmente affidati agli Oss.

«L’assistenza alberghiera ai ricoverati risulta fortemente compromessa», afferma il segretario aziendale del Nursind Filippo Barbaro, che segnala ripercussioni «sulla dignità delle persone assistite, sulla sicurezza delle cure» e il permanere del cosiddetto demansionamento infermieristico.

Nel corso dell’incontro, la Direzione generale avrebbe riferito di essere impegnata nella ricerca di soluzioni immediate. Tra le possibilità esaminate figura anche l’esternalizzazione del servizio, ipotesi considerata dal Nursind utilizzabile soltanto in via temporanea. «L’assistenza diretta alla persona ricoverata è la ragione stessa di esistere di un ospedale pubblico e non può diventare stabilmente materia di appalto», sostiene il sindacato.

Il Nursind segnala inoltre che il tetto di spesa per il personale, precedentemente pari a 79 milioni di euro, sarebbe attualmente fissato a 74 milioni, mentre i posti letto sono aumentati da 324 a 365. Sarebbero intanto in corso procedure per circa dieci assunzioni.

Il segretario provinciale Ivan Alonge chiede quindi l’intervento dell’assessorato regionale alla Salute, indicando la necessità di almeno 2 milioni di euro aggiuntivi e ribadendo che «la soluzione strutturale resta il reclutamento stabile di operatori a tempo indeterminato».

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