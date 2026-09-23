Policlinico di Messina, paziente aggredisce il personale sanitario

Momenti di tensione al Policlinico “G. Martino” di Messina, dove un paziente ricoverato nel reparto di Ematologia ha aggredito alcuni operatori sanitari presenti in servizio. L’episodio si è verificato nella mattinata, quando l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro il personale per poi scagliarsi contro medici e infermieri.

La situazione è stata gestita secondo le procedure previste dalla struttura sanitaria. Sul paziente sono in corso le necessarie valutazioni cliniche, finalizzate ad accertarne le condizioni e a individuare il percorso assistenziale e terapeutico ritenuto più appropriato.

Sull’accaduto è intervenuta la direttrice amministrativa dell’AOU, Elvira Amata, che ha espresso solidarietà al personale coinvolto, agli altri operatori presenti e ai pazienti ricoverati. «Un episodio di aggressione nei confronti di chi è impegnato nella cura e nell’assistenza è un fatto grave, che non può essere sottovalutato», ha dichiarato Amata, sottolineando anche la necessità di garantire al paziente le valutazioni cliniche e l’assistenza necessarie.

Solidarietà è stata espressa anche dalla CISL FP Messina. La segretaria generale Giovanna Bicchieri ha richiamato l’attenzione sulla tutela degli operatori sanitari. «A chi ogni giorno lavora per garantire cura, assistenza e sicurezza ai pazienti deve essere assicurato lo stesso diritto alla sicurezza e alla tutela», ha affermato.

Il sindacato ha inoltre ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di cura, rafforzando le misure di prevenzione e protezione del personale.

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