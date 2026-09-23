Monossido di carbonio al Rifugio Sapienza, struttura sequestrata

Accertamenti sono stati eseguiti nella notte del 21 settembre 2026 al Rifugio Sapienza, struttura ricettiva situata nel territorio di Nicolosi, dopo una segnalazione relativa a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio che ha interessato alcuni ospiti.

Le verifiche, svolte su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno impegnato il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e i Carabinieri della Stazione di Nicolosi. L’intervento è stato richiesto dal personale sanitario del 118.

A scopo precauzionale, le persone presenti sono state evacuate dalla struttura. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno effettuato rilevazioni strumentali nei diversi ambienti, riscontrando monossido di carbonio in più locali. Le concentrazioni maggiori sono state individuate in una camera, mentre valori significativi sono emersi anche nelle zone adiacenti.

Secondo i primi accertamenti, la dispersione potrebbe essere collegata a un malfunzionamento del sistema di evacuazione dei gas combusti di una caldaia alimentata a GPL, collocata nei locali cucina sottostanti alle camere interessate.

Alcuni ospiti, che presentavano sintomi compatibili con l’esposizione al gas, sono stati assistiti dal personale sanitario e trasferiti in diverse strutture ospedaliere per accertamenti e trattamenti.

La Procura di Catania ha avviato un’indagine per individuare l’origine della dispersione e verificare l’eventuale collegamento tra l’esposizione al monossido e il decesso di un ospite avvenuto nei giorni precedenti. È stato disposto il sequestro probatorio dell’intera struttura per consentire ulteriori verifiche sugli impianti e accertare le cause dell’accaduto.

👁 Articolo letto 315 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.