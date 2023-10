Il mistero dei Cani Blu di Mumbai

di Maria Cristina Miragliotta – Mumbai, in India, ha assistito a un fenomeno insolito e preoccupante: cani con il pelo di colore blu brillante sono stati avvistati lungo il fiume Kasadi. Questi avvistamenti hanno scatenato allarmi e preoccupazioni tra gli ambientalisti e gli amanti degli animali. Inizialmente, molti credevano che si trattasse di una burla o di un fenomeno naturale, ma la verità era più inquietante.

Dopo approfondite indagini, è stato scoperto che l’inquinamento industriale era la causa dietro questa bizzarra trasformazione. Le fabbriche lungo il fiume stavano scaricando illegalmente sostanze chimiche, tra cui un colorante blu, nel fiume. I cani, cercando cibo e acqua, venivano esposti a queste sostanze chimiche, che li tingevano di blu.

Questo episodio ha messo in luce la grave situazione dell’inquinamento in India e ha sollecitato le autorità a prendere provvedimenti contro le industrie responsabili. Mentre i cani blu di Mumbai sono diventati una sensazione mediatica, la loro storia ha anche portato a una maggiore consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale e della necessità di regolamentare rigorosamente le industrie per prevenire ulteriori danni all’ambiente e alla fauna.

© Riproduzione riservata.