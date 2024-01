La visione di Claudio Miceli per il 2024: Confesercenti al lavoro

Claudio Miceli, presidente di Confesercenti dell’area metropolitana di Catania, ha espresso un cauto ottimismo per il nuovo anno nonostante le sfide incontrate nel 2023. “Nonostante non abbiamo fatto in tempo ad uscire dalla pandemia, il conflitto russo-ucraino, la crisi energetica globale, il caro bollette e l’aumento dei tassi sui mutui ci hanno dato una ennesima batosta, senza risparmiare nessun settore”, ha dichiarato Miceli. Tuttavia, ha notato una controtendenza a partire dall’autunno, suggerendo che il 2024 potrebbe essere un anno decisivo.

Tra gli appuntamenti del nuovo anno, Miceli ha sottolineato l’atteso rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, auspicando che si possano tenere elezioni al più presto. Ha evidenziato la crescita dell’associazione, che conta circa 3000 soci, e ha sottolineato l’importante adesione di Federfarma alla fine dell’anno. Miceli ha sottolineato l’obiettivo di fare rete per contrastare la desertificazione del territorio.

Nel frattempo, Francesco Musumeci, presidente di Fismo, ha parlato della stagione dei saldi, notando una timida ripresa nonostante le sfide climatiche. Ha elogiato il supporto offerto da Confesercenti al tessuto imprenditoriale locale.

Miceli ha anche discusso della carenza di personale professionalizzato in mestieri tradizionali e ha annunciato l’avvio di corsi mirati per acquisire nuove competenze. Inoltre, ha menzionato Impresa Giovani, un progetto rivolto ai giovani imprenditori, e Impresa Donna, che sostiene le imprese al femminile. Giusi Maccarrone, presidente di Impresa Donna, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della sfera personale delle imprenditrici.

Rossella Conti, di AssoMeet, ha evidenziato il buon riparto del mondo congressuale e del turismo dopo la fase Covid e ha enfatizzato la necessità di intercettare strutture per eventi di grandi dimensioni.

