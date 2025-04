Asp Trapani incrementa i servizi semiresidenziali per l’autismo

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ha deciso di aumentare i posti disponibili e il budget destinato ai servizi riabilitativi per persone affette da disturbi dello spettro autistico, con un incremento delle prestazioni giornaliere. Questo potenziamento riguarda la struttura semiresidenziale di Villa Betania, che vedrà un aumento di venti prestazioni giornaliere, portando il totale a 60. La decisione è stata formalizzata attraverso un addendum alla convenzione già esistente tra l’ASP e la Fondazione Auxilium, firmato oggi dal sostituto del Direttore Generale dell’ASP, Danilo Palazzolo, e dal presidente del Cda della Fondazione, Gerolamo Camarda.

La convenzione originaria, deliberata con la n. 25 del 12 gennaio 2023, prevedeva prestazioni in vari regimi, tra cui 90 prestazioni in regime di internato e 40 in regime di seminternato per l’Istituto Villa Nazareth, e 200 prestazioni ambulatoriali giornaliere per il Centro Riabilitazione Spastici. Con l’aggiornamento, il numero di prestazioni semiresidenziali è ora destinato a crescere.

Il budget annuale della convenzione, pari a 8.273.876 euro, vedrà un incremento di 545 mila euro, provenienti dai fondi aziendali e dai residui del 2024. La scadenza della convenzione rimane fissata per il 15 dicembre 2025. “Abbiamo trovato una soluzione positiva – ha dichiarato Palazzolo – grazie anche alla collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute, per rispondere alle difficoltà dell’istituto nell’erogare le prestazioni richieste, evitando una riduzione dei servizi offerti”.

