Aggressione a Brolo, ai domiciliari quattro giovani per rissa

Questa mattina, un’operazione congiunta dei Carabinieri di Brolo e del Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando ha portato all’arresto di quattro giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, coinvolti in un grave episodio di violenza avvenuto a Brolo il 24 luglio scorso. L’intervento si è concluso con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, dottor Ugo Molina, su richiesta della Procura della Repubblica, sotto la guida del dottor Angelo Vittorio Cavallo.

Gli arrestati sono accusati di lesioni personali gravi, commesse in concorso tra loro, durante una rissa scoppiata sia all’interno che all’esterno di un locale situato sul lungomare di Brolo. Tre dei quattro indagati erano già destinatari di provvedimenti di DASPO Urbano, emessi dalle Questure di Messina e Catania. L’episodio violento è stato innescato da un futile motivo: uno degli aggrediti aveva invitato uno degli arrestati a rispettare la fila per accedere al bagno del locale. A seguito di questo richiamo, il gruppo ha reagito con estrema violenza, utilizzando bicchieri e bottiglie come armi per colpire le vittime, causando loro lesioni gravi, principalmente al viso e alla testa.

Le indagini, condotte con rapidità ed efficienza dai Carabinieri di Brolo e dalla Polizia di Capo d’Orlando, hanno permesso di identificare i responsabili grazie alla testimonianza delle persone coinvolte e dei testimoni oculari, oltre all’analisi di video diffusi sui social network. Le immagini hanno consentito di ricostruire la dinamica della rissa e di individuare le condotte di ciascun indagato, compresi i danneggiamenti a veicoli in sosta nei pressi del locale, avvenuti mentre gli aggressori si allontanavano.

Questa mattina, i quattro indagati sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

