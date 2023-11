Dottorato di ricerca Honoris Causa al Professor Shreeram Mudambi

Si è tenuta nella solenne cornice dell’Aula Magna la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” al Professor Shreeram Rajagopal Mudambi, esperto di strategia presso la Fox School of Business della Temple University di Philadelphia, USA.

Alla cerimonia prestigiosa erano presenti figure di spicco dell’ateneo, tra cui il Prorettore Vicario, il professor Eugenio Cucinotta, il Decano, il professor Antonio Panebianco, e il professor Augusto D’Amico in rappresentanza del Dipartimento di Economia. Il coordinatore del Dottorato di ricerca in “Economics, Management and Statistics”, il professor Fabrizio Cesaroni, e il direttore generale, l’avvocato Francesco Bonanno, erano altresì tra i presenti.

La Laudatio, il discorso di elogio, è stata affidata al professor Pietro Navarra, Ordinario di Scienza delle Finanze, il quale ha delineato con eloquenza le tappe della carriera illustre dello studioso, noto per la sua vasta esperienza nell’analisi delle strategie multinazionali e per la sua applicazione della ricerca all’innovazione d’impresa.

Il Professor Shreeram Rajagopal Mudambi ha tenuto una Lectio Doctoralis dal titolo “Innovation and the Multinational Firm: Connectivity and Ethnicity Perspectives”.

Il professor Navarra ha sottolineato: “Il conferimento del dottorato honoris causa in Economia, Management and Statistics al Professor Mudambi è il riconoscimento della sua carriera accademica e del suo elevato profilo scientifico e culturale. A livello internazionale, è considerato un autorevole studioso nell’ambito dell’International Business, dimostrando competenza e originalità. La sua versatilità lo ha portato a risultati significativi anche in altri ambiti economici e manageriali, evidenziati dalla vasta rete di collaborazioni sviluppate nel corso della sua carriera. La sua versatilità lo ha reso un eccellente contributore in diverse aree del sapere”.

Il Professor Mudambi è attivamente coinvolto in progetti di ricerca incentrati sull’investimento delle multinazionali, la geografia dell’innovazione e la gestione dei processi ad alta conoscenza nelle imprese. Ha pubblicato oltre 80 articoli in riviste di primaria importanza a livello internazionale, tra cui Journal of Political Economy, Journal of Economic Geography, Strategic Management Journal e Journal of International Business Studies. Ha inoltre curato volumi tematici speciali per il Journal of Economic Geography, il Journal of Management Studies e l’International Business Review. Attualmente, fa parte dei comitati editoriali di numerose riviste scientifiche di rilevanza internazionale.

Inoltre, il Professor Mudambi ha una lunga storia di collaborazione scientifica con il Professor Pietro Navarra, che è stato anche suo relatore durante il dottorato in Inghilterra. Insieme hanno pubblicato saggi e volumi di notevole rilevanza scientifica internazionale. Ha inoltre collaborato con i professori Daniela Baglieri, Leone Leonida, Dario Maimone Ansaldo Patti e Alba Marino.

© Riproduzione riservata.