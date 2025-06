Cardiochirurgia Pediatrica Taormina, Codacons chiede intervento urgente

A Taormina, davanti all’Ospedale San Vincenzo, le famiglie dei piccoli pazienti mantengono un presidio silenzioso in tende, reclamando certezze sul futuro della Cardiochirurgia Pediatrica. Il Codacons ha rivolto un appello urgente al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’Assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, sottolineando che la proroga di dodici mesi concordata con il Ministero e il MEF scadrà il 31 luglio 2025 e non è rinnovabile. Al momento mancano atti formali e progetti operativi per garantire la prosecuzione di questo servizio critico.

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, attivo dal 2010 in convenzione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, è riconosciuto tra le eccellenze italiane nella chirurgia infantile. In caso di chiusura a Taormina, il Codacons propone il trasferimento delle attività a Catania, presso il Policlinico “G. Rodolico San Marco” o l’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, ambedue strutture pubbliche dotate di competenze e logistica adeguate. I familiari attendono inoltre un cronoprogramma dettagliato e preciso, escludendo ulteriori rinvii.

Questa mattina Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons, ha contattato telefonicamente il primario del reparto per esprimere vicinanza e ringraziamenti al personale sanitario per l’impegno mostrato. L’associazione ha annunciato l’invio di una comunicazione ufficiale ai vertici istituzionali, sollecitando “un immediato intervento” e la definizione “di un atto concreto” per assicurare continuità e sicurezza al reparto.

