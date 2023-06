L’ARS approva la legge per la selezione di medici e sanitari EP dei Policlinici

La legge approvata dall’ARS garantisce il riconoscimento delle competenze dei medici e sanitari EP dei Policlinici siciliani.

Giuseppe Laccoto: “Si ripagano le aspettative dei professionisti medici siciliani”. L’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera unanime alla legge che consente ai Commissari dei Policlinici di avviare la selezione interna per assegnare il ruolo dirigenziale al personale medico delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione siciliana. Questo provvedimento era atteso da tempo, soprattutto presso il Policlinico di Messina, dove una disputa tra medici e sanitari EP (elevata professionalità) aveva generato tensioni.

L’onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’ARS, è stato il relatore del disegno di legge in aula. Nei mesi precedenti, Laccoto aveva convocato il Governo Regionale, i sindacati e il Commissario del Policlinico “G.Martino” per cercare una soluzione, e successivamente aveva presentato e sostenuto il ddl in Commissione.

L’accordo raggiunto ha ricevuto l’approvazione unanime dell’ARS, suscitando grande soddisfazione da parte di Laccoto. Il politico ha ringraziato il Governo e tutti i gruppi parlamentari per il sostegno dato a questa legge, che risponde alle aspettative di numerosi professionisti che hanno ricoperto ruoli di grande importanza strategica e hanno garantito servizi medici di elevato profilo professionale. L’accordo risolve un nodo irrisolto che aveva creato tensioni e insoddisfazione, offrendo una risposta concreta al riconoscimento del ruolo svolto all’interno delle strutture ospedaliere.

