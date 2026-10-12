Messina, Seguenza: palestra entro dieci giorni e nuove aule a novembre

Sopralluogo al liceo scientifico “Seguenza” di Messina da parte del sindaco metropolitano Federico Basile, accompagnato dal dirigente della Città Metropolitana Giacomo Villari e dalla dirigente scolastica Giuseppa Trifirò. La visita ha consentito di verificare le condizioni degli ambienti già riconsegnati e lo stato di avanzamento degli interventi ancora in corso.

L’istituto dispone attualmente di 36 aule per 35 classi, che hanno ripreso il regolare orario scolastico di sei ore giornaliere. Gli spazi destinati alla didattica, i corridoi e i servizi igienici risultano utilizzabili e adeguatamente puliti, anche grazie agli interventi quotidiani del personale non docente.

Proseguono intanto i lavori al secondo piano e nell’area degli uffici amministrativi, situata al piano rialzato. Secondo il cronoprogramma confermato dall’impresa, gli interventi saranno completati entro la seconda decade di novembre, consentendo la restituzione di ulteriori aule e ambienti destinati ai laboratori.

Per la seconda palestra è prevista la riapertura entro dieci giorni, dopo lo sgombero dei locali, le operazioni di pulizia e la sostituzione dei riflettori.

Rimane sospeso l’adeguamento sismico esterno, subordinato allo spostamento di una condotta Italgas. Per definire le attività ancora necessarie, Villari ha convocato una riunione con l’impresa appaltatrice, il responsabile unico del progetto e la direzione dei lavori.

«Le finiture residue non incidono né sulla sicurezza né sulla funzionalità degli ambienti e saranno completate fuori dall’orario scolastico», ha dichiarato Basile, confermando il monitoraggio degli interventi e la regolare prosecuzione delle attività didattiche.

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