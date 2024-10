Operazione antidroga “Home Delivery”, otto arresti a Vittoria

A Vittoria, la Guardia di Finanza di Ragusa ha condotto un’operazione anti-droga denominata “Home Delivery”, culminata con l’arresto di otto persone, alle prime ore dell’alba. Con l’ausilio di un elicottero del Reparto operativo aeronavale di Palermo, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per gli otto sospettati, accusati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione sono state eseguite dieci perquisizioni nei comuni di Vittoria e Comiso, mirate a abitazioni e locali nella disponibilità degli indagati. Le perquisizioni, svolte con il supporto delle unità cinofile antidroga e antivaluta del Gruppo della Guardia di Finanza di Siracusa, hanno portato al sequestro di 6,15 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, dieci telefoni cellulari e strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti.

L’inchiesta, affidata alla Compagnia di Vittoria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa, ha permesso di individuare una rete organizzata di spaccio e consegna a domicilio di droghe nel territorio di Vittoria, gestita da un gruppo di italiani e da un cittadino extracomunitario. Le investigazioni, rafforzate da appostamenti e pedinamenti costanti, hanno rivelato come il luogo di spaccio, ora sequestrato, fosse frequentato da decine di persone ogni giorno, con un’affluenza che nei weekend ha raggiunto il centinaio di avventori. Alcuni clienti consumavano la droga acquistata sul posto, anche in pieno giorno, nelle vicinanze della piazza di spaccio.

Il provvedimento di custodia cautelare rappresenta una misura cautelare nell’ambito delle indagini preliminari e si basa su accuse che dovranno essere confermate in sede di giudizio, in conformità con la presunzione di innocenza garantita dall’articolo 27 della Costituzione. L’operazione “Home Delivery” si inserisce nel più ampio piano di interventi della Guardia di Finanza di Ragusa, orientati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti per tutelare la popolazione, con particolare riguardo verso le categorie più vulnerabili.

