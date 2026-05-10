Orlandina Volley, stagione chiusa con battaglia fino al 16-14

Si conclude con una sconfitta al tie-break il percorso stagionale dell’Orlandina Volley nel campionato di Serie B2 femminile. Nell’ultima giornata le paladine sono state superate in trasferta dalla Ciclope Volley Bronte con il punteggio di 3-2, al termine di una gara equilibrata e combattuta fino agli ultimi scambi. I parziali si sono chiusi sul 27-25, 16-25, 20-25, 25-23 e 16-14.

L’avvio di gara ha visto l’Orlandina mantenere il controllo del primo set per lunghi tratti, prima del recupero della formazione di casa nel finale. Dopo un set point non concretizzato dalle biancazzurre, Bronte ha trovato il break decisivo, chiudendo il parziale sul 27-25.

La reazione della squadra allenata da Valmi Fontanot è arrivata immediatamente nel secondo set, dominato dalle ospiti grazie a una maggiore continuità in fase offensiva e difensiva. L’Orlandina ha pareggiato i conti con un netto 25-16. Nel terzo parziale le paladine hanno mantenuto il vantaggio sin dalle battute iniziali, gestendo con lucidità i momenti decisivi e imponendosi 25-20.

Il quarto set si è invece sviluppato all’insegna dell’equilibrio, con la Ciclope Volley Bronte capace di imporsi nel finale per 25-23, rinviando il verdetto al tie-break. Nel quinto e decisivo set le due squadre hanno lottato punto a punto fino al 16-14 conclusivo, che ha consegnato la vittoria alla formazione etnea. Per l’Orlandina Volley si chiude comunque una stagione caratterizzata dalla promozione in Serie B1 e dalla qualificazione alle Final Four di Coppa Italia.

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